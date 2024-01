Salernitana, sprint di mercato: in arrivo Basic, Zanoli e Majer Sabatini spinge per riabbracciare anche Bonazzoli: la settimana prossima sarà decisiva

Mentre la squadra è pronta ad affrontare il derby del "Maradona", il dg della Salernitana, Walter Sabatini sta provando a dare l'accelerata al mercato in entrata dei granata. L'esperto dirigente guarda con grande interesse alla sfida di domenica contro il Genoa quando Inzaghi potrebbe avere a disposizione un organico parzialmente rivoluzionato. In queste ore, infatti, Sabatini ha definito diverse operazioni. Con la Lazio è stata raggiunta l'intesa per il centrocampista Toma Basic, 27enne croato che ha accettato l'offerta del cavalluccio marino. La speranza è di chiudere l'affare già nei primi giorni della prossima settimana, in modo da averlo a disposizione per domenica. Basic prenderà il posto di Emil Bohinen che passerà in prestito (con obbligo di riscatto in caso di salvezza) al Genoa. Un altro rinforzo arriverà dal Napoli: con gli azzurri è stata raggiunta l'intesa per il prestito di Alessandro Zanoli. L'esterno destro sembrava promesso sposo del Genoa ma il mancato trasferimento di Radu Dragusin in azzurro ha fatto saltare l'operazione. Zanoli, dunque, è pronto a fare il percorso inverso rispetto a Pasquale Mazzocchi, raccogliendo proprio l'eredità dell'esterno di Barra. In mediana, poi, oltre a Basic dovrebbe arrivare Zan Majer, calciatore che Inzaghi ha già allenato a Reggio Calabria lo scorso anno e che è in uscita dalla Cremonese. Sabatini, inoltre, in attesa di definire il futuro di Boulaye Dia (piace alla Fiorentina), sta spingendo per riabbracciare Federico Bonazzoli. La Salernitana, che già partecipa al pagamento dello stipendio del "pistolero", spera di riportarlo all'ombra dell'Arechi.