Napoli-Salernitana 2-1, Mazzarri: «Non abbiamo mai mollato, vittoria importante» Il tecnico degli azzurri: «Abbiamo preso gol alla prima uscita avversaria»

«Era fondamentale oggi vincere, nonostante tutti gli incidenti di percorso. Eravamo abbastanza in emergenza. I ragazzi sono stati bravi e sono stato contento, potevamo fare gol prima come ci capita spesso. La cosa più importante è aver visto la squadra giocare al calcio, fare buone trame. Oggi c’è da essere soddisfatti, non abbiamo fatto ancora niente ma per noi è una serata importante». Così Walter Mazzarri, allenatore del Napoli ha commentato in conferenza stampa il successo conquistato nel derby contro la Salernitana. «Ci voleva la vittoria, con il Monza abbiamo creato di più ma non abbiamo vinto. Dobbiamo migliorare in zona decisiva, dobbiamo essere più cinici sotto porta. Abbiamo ritrovato dei meccanismi, ho ritrovato la mia squadra. Oggi abbiamo concesso poco, la Salernitana è un’ottima squadra ben organizzata, non era facile. Oggi sembrava un’altra partita stregata. Abbiamo preso gol alla prima uscita della squadra avversaria. Con il Monza credo che, oltre a qualche contropiede, meritassimo di vincere. Sembrava che questo destino negativo continuasse. Mi è piaciuto lo spirito di squadra, probabilmente questi giorni trascorsi insieme sono serviti a capire la mia mentalità. Ci abbiamo creduto fino alla fine, un principio che avevamo perso».

L'unica nota stonata è legata agli infortuni: «Cajuste purtroppo ha subito un infortunio muscolare che di solito non si recupera subito. Questa è una cosa negativa perché stava crescendo, ha fatto un’ottima gara. Mi spiace perché stava migliorando. È una bella perdita. Zielinski devono essere lui e il medico a dirmi come stanno».

E sulla condizione atletica: «Io e il mio preparatore forse abbiamo esagerato con i carichi nelle prime due settimane. La partita negativa di Torino è colpa anche nostra. Oggi ho visto la squadra correre per 97’, anche i cambi sono stati all’altezza. Credo che abbiamo migliorato la condizione fisica, la rapidità e la gamba».