Salernitana, Iervolino a Repubblica: "Non vogliamo più questi arbitri" “Pensiamo a una causa per danni. Se ci chiamerà un’altra Lega, lo valuteremo seriamente”

Dopo lo sfogo di Pippo Inzaghi e quello di Walter Sabatini (affidato ai social), anche il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino schiuma rabbia per gli episodi arbitrali che hanno caratterizzato il derby contro il Napoli. Il numero uno del club ha affidato a Repubblica il suo malcontento.

“Direzione arbitrale scandalosa che ci ha penalizzati moltissimo e che compromette il campionato e i nostri ingenti investimenti. Non ho parole per l’arbitraggio, che è offensivo e mortificante per la nostra società”, ha tuonato Iervolino che ha recriminato non soltanto per il fallo commesso da Demme su Tchaouna in occasione del 2-1 del Napoli ma anche per una trattenuta in area di rigore su Simy. “Vogliamo professionisti migliori ad arbitrare. L’atteggiamento degli arbitri è dannoso. E poi, se parli, diventano vendicativi nella partita successiva”, l’accusa di Iervolino per il quale è necessario riformare il sistema calcio.

“Tra poco sono certo che uscirà una dichiarazione uguale e contraria della corporazione degli arbitri, che dirà che l’arbitraggio è stato, invece, impeccabile. Ricorderemo a vita l’arbitro Marinelli. Nessuno ci ha chiamato per chiederci scusa. Ora è tardi. Scontro totale, noi non vogliamo più questi arbitri. Stiamo valutando anche una causa per danni”. Iervolino, inoltre, ha chiesto le dimissioni del designatore Gianluca Rocchi, ribadendo la volontà di far sentire in Federazione la sua voce.

Ma il numero uno della Salernitana ha puntato il dito anche contro Dazn. “Non capisco come possano sorvolare e dare una cattiva informazione senza informare i tifosi del calcio di queste nefandezze”, ha tuonato Iervolino, sostenendo che gli episodi legati alla Salernitana non vengano mai raccontati in modo imparziale.

“Se una Lega ci chiamerà a giocare un altro campionato prenderò seriamente in considerazione di andarci", conclude il presidente della Salernitana.