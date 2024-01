Salernitana, alla ripresa (almeno) due volti nuovi per Inzaghi La classifica si fa dura ma non cambia i programmi della società

Le vittorie di Verona e Cagliari hanno reso ancora più amara la sconfitta-beffa subita dalla Salernitana al “Maradona” contro il Napoli. Un ko caratterizzato da tanti veleni e polemiche e che ha spinto il presidente Danilo Iervolino a scagliarsi contro la classe arbitrale. “Noi non vogliamo più questi arbitri. Stiamo valutando anche una causa per danni”, ha tuonato il numero uno del club, che ha chiesto anche le dimissioni del designatore Gianluca Rocchi.

Rabbia che fa il paio con una classifica sempre più complicata: i granata ora sono distanti sei lunghezze dai sardi e cinque dagli scaligeri. Divario che, tuttavia, non cambierà i piani della società. Sabatini sta scandagliando il mercato, per garantire i rinforzi giusti al cavalluccio marino. I primi due sono attesi già martedì a Salerno alla ripresa della preparazione. Si tratta dell'esterno del Napoli, Alessandro Zanoli e del centrocampista della Lazio, Toma Basic. Due colpi di spessore che potrebbero garantire il salto di qualità alla Salernitana. Che, tuttavia, ha bisogno anche di un difensore di esperienza e di un attaccante da doppia cifra. Nel frattempo per la sfida di domenica contro il Genoa, Inzaghi recupererà Maggiore e Kastanos, due pedine preziose e che garantiranno molte più alternative in mediana, reparto in cui la Salernitana aveva avuto gli uomini contati nelle partite contro Juventus e Napoli.