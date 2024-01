Salernitana, nuovo tentativo per Palomino. In arrivo il centrocampista Irandust Dopo Zanoli e Basic, Sabatini prova a dare l'accelerata al mercato

Walter Sabatini vuole arrivare al match di domenica contro il Genoa con un organico rivoluzionato. È anche per questo che il direttore generale della Salernitana in queste ore sta spingendo forte per chiudere quante più operazioni possibile. Già domani alla ripresa degli allenamenti sono attesi a Salerno l'esterno Alessandro Zanoli e il centrocampista Toma Basic: il primo arriverà dal Napoli in prestito secco; il secondo dalla Lazio con la formula del diritto di riscatto.

Ma Sabatini ha in mente anche altri colpi. Per la difesa il dg è tornato alla carica per Josè Luis Palomino, in uscita dall'Atalanta ma conteso anche da Sassuolo ed Olympiakos. Dopo qualche giorno di esitazioni, la Salernitana si è fatta nuovamente sotto, nella speranza di riuscire a convincere l'argentino. Sabatini, infatti, ha da tempo annotato il nome del 34enne che potrebbe rappresentare il profilo ideale per garantire esperienza al pacchetto arretrato dei granata.

La Salernitana, inoltre, potrebbe mettere a segno un colpo in prospettiva: dal Groningen, club di seconda divisione olandese, potrebbe arrivare il centrocampista Dahelo Irandust, 25enne svedese di origini iraniane su cui è pronto a scommettere Sabatini. Per la mediana resta in lizza anche il nome di Zan Majer, calciatore della Cremonese che è già stato allenato da Inzaghi alla Reggina. Sul fronte uscite, invece, è in via di definizione il passaggio di Emil Bohinen al Genoa: il norvegese si trasferirà in rossoblu in prestito con obbligo di riscatto fissato a 2 milioni in caso di salvezza.