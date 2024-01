Corsa salvezza, Nicola riparte da Empoli: sarà avversario della Salernitana Dopo l'esperienza in granata, il tecnico piemontese torna in sella

La Salernitana ritroverà Davide Nicola da avversario nella corsa salvezza. Il protagonista della storica permanenza in serie A raggiunta due stagioni fa, riparte dall'Empoli. "Empoli Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Davide Nicola. Il tecnico ha firmato un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione e domani pomeriggio alle ore 15.00 dirigerà il primo allenamento", la nota con cui la società toscana ha annunciato il ribaltone in panchina. Per i bianco azzurri si tratta del terzo allenatore in stagione. Dopo Paolo Zanetti, la società toscana si era affidata ad Aurelio Andreazzoli. Ma dopo un buon avvio, l'esperto allenatore non è riuscito a risollevare l'Empoli che, con 13 punti, è penultimo in classifica, davanti alla sola Salernitana. Una situazione difficile che ha spinto la società ad affidarsi a Davide Nicola ed al suo staff. Il tecnico piemontese, dopo Crotone, Genoa, Torino e Salernitana proverà a centrare un'altra salvezza impossibile.