FOTO. Salernitana, Mikael è tornato in Italia: Sabatini cerca una soluzione Il brasiliano ha lavorato da solo. Attesi nelle prossime ore i due nuovi acquisti Zanoli e Basic

Il mercato della Salernitana dovrà muoversi anche in uscita. Walter Sabatini, infatti, sta lavorando per trovare una sistemazione a quei calciatori che non rientrano nei piani della società. Uno di questi è Mikael, brasiliano che due stagioni fa fu portato a Salerno proprio dall'attuale dg. Il calciatore non riuscì a lasciare il segno in granata e nemmeno nei due campionati successivi è riuscito a ritagliarsi uno spazio nei club che gli hanno dato fiducia. L'ultima esperienza all'America Mineiro si è chiusa con appena 10 presenze tra campionato e Coppa. Adesso, dopo la fine del prestito, l'attaccante brasiliano è rientrato a Salerno. Sabatini, nel giorno della sua presentazione-bis, aveva usato parole molto dure, ribadendo senza mezzi termini che l'attaccante non rientra nei piani della Salernitana. Tuttavia il club granata deve, per il momento, farsi carico del pesante ingaggio percepito dall'attaccante. "Gli troveremo una sistemazione in Brasile", disse il dg a fine dicembre, immaginando di risolvere la vicenda in tempi rapidi, in modo da non far rientrare in Italia il calciatore. Il tentativo, tuttavia, non è andato a buon fine. Mikael, pertanto, è tornato a Salerno dove si sta allenando in solitaria. Oggi il calciatore ha lasciato il Mary Rosy intorno alle 16, proprio mentre i compagni di squadra stavano l'allenamento. Seduta a cui non hanno ancora preso parte Alessandro Zanoli e Toma Basic: i due calciatori, infatti, sono attesi nelle prossime ore a Salerno e si spera di metterli a disposizione di Pippo Inzaghi già per la seduta di allenamento in programma domani.