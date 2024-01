Salernitana, Inzaghi arringa i tifosi: "Giochiamocela in casa nostra" “Rendiamo l’Arechi inespugnabile, noi ci metteremo tutto, in primis il cuore”

Punta molto sulla spinta dell'Arechi, Pippo Inzaghi per iniziare la rincorsa salvezza. Il tecnico della Salernitana, in vista della doppia sfida casalinga con Genoa e Roma, ha chiamato a raccolta la città. "Che se ne dica, ma giocare all'Arechi è sempre una sfida difficile", ha scritto sui social Super Pippo. "Rendiamolo inespugnabile e riempiamolo in ogni buco e facciamo vedere a tutti che significa giocarsela in casa nostra", le parole con cui il tecnico ha caricato la tifoseria.

"Noi metteremo tutto ma proprio tutto ciò che abbiamo, in primis il cuore", ha garantito Inzaghi che spera di poter giocare in un catino ribollente di passione. Fin qui in prevendita sono stati venduti circa 4mila biglietti a cui si dovranno aggiungere i quasi 11mila abbonati. Probabile, dunque, che domenica ci saranno almeno 20mila tifosi a spingere la Salernitana nella sfida contro il Genoa.