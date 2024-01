Salernitana, Sabatini tenta un super colpo per la difesa granata Le prossime ore saranno decisive per la trattativa

Water Sabatini sta lavorando per regalare un super colpo alla Salernitana. Il direttore generale granata, secondo quanto riferito da Sky Sport, ha allacciato i contatti con Jerome Boateng, classe '88 che è attualmente svincolato.

L'ex difensore di Bayern Monaco e Olympique Lione rappresenterebbe un rinforzo di grande esperienza per il reparto difensivo della Salernitana. La giornata di domani potrebbe risultare molto importante per la trattativa. Sabatini, viste le difficoltà incontrate per arrivare a Palomino, ha virato con forza su Boateng che, tra l'altro, a Salerno ritroverebbe il suo ex compagno di squadra Franck Ribery. Il 35enne è attualmente svincolato ma nei mesi scorsi si è allenato con il Bayern.

Nello scorso torneo il tedesco ha collezionato 8 presenze in Ligue 1, mentre nell'anno precedente aveva disputato 27 presenze tra campionato ed Europa League. Sabatini ha pensato a lui per regalare un rinforzo di grandissima esperienza alla difesa della Salernitana. Le prossime ore potrebbero risultare decisive per la trattativa.