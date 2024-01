Salernitana, il Torino "prenota" Lovato che con il Genoa avrà un'altra chance Il difensore viaggia verso la riconferma. In entrata si attende la risposta di Boateng

La Salernitana resta vigile sul mercato ma l'impressione è che si dovrà attendere l'inizio della prossima settimana per nuove ufficialità. Il club granata attende soprattutto una risposta da Boateng, ma lascia aperto uno spiraglio a Palomino. Più difficile la pista Manolas che non sarebbe convinto a pieno del trasferimento in Campania. Alla Salernitana è stato proposto anche il centrocampista Rui Modesto, classe 1999 che gioca in Svezia, all'Aik. Valutazioni in corso.

In uscita, invece, c'è da registrare l'interessamento del Torino per Lovato che rappresenterebbe il primo rinforzo dei piemontesi in caso di addio di Zima. Cairo ha prenotato il difensore classe 2000 che in granata ritroverebbe Juric, suo allenatore ai tempi del Verona. In attesa di eventuali sviluppo, però, Lovato resta al centro del progetto tattico di Inzaghi. Domenica, infatti, il 23enne dovrebbe essere riconfermato nel trio difensivo. A Napoli, infatti, il calciatore ha disputato una buona prova che potrebbe spingere Inzaghi a lanciarlo nella mischia anche contro il Genoa.