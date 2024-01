Salernitana, proposto Mario Balotelli: Sabatini per ora declina Contatto tra il dg e l'entourage dell'attaccante che vorrebbe tornare a giocare in sere A

Mario Balotelli spinge per tornare a giocare in serie A e nelle ultime ore il suo entourage lo ha proposto anche alla Salernitana. La società granata ha raccolto la disponibilità dell'attaccante ma, almeno per ora, non sembra considerare la possibilità. L'ipotesi Super Mario, infatti, per quanto suggestiva, potrebbe rivelarsi rischiosa per la Salernitana che sta centellinando al massimo le risorse da investire sul mercato.

I granata, tra l'altro, hanno poco margine di manovra per via dei rigidi parametri imposti dall'indice di liquidità che si sbloccherebbe in maniera definitiva soltanto con una cessione importante. Quella di Dia, al momento, resta in stand-by e non è da escludere che Walter Sabatini possa scegliere di confermare per altri sei mesi il senegalese, nella speranza di recuperarlo definitivamente. In attacco, dunque, potrà arrivare qualcosa soltanto se ci sarà un'altra cessione (si lavora per trovare una sistemazione a Botheim e Mikael in modo da poter reinvestire i loro ingaggi).

Uno scenario che rende molto complicata l'ipotesi Balotelli. Il 33enne accetterebbe una proposta al ribasso pur di tornare ad essere protagonista in serie A, categoria nella quale manca dal campionato 2019/2020 quando indossò la maglia del Brescia. Balotelli, però, quest'anno ha giocato soltanto 5 partite con l'Adana Demirspor, l'ultima delle quali il 12 novembre. L'ipotesi, dunque, per il momento resta tale. Ma nel mercato, mai dire mai...