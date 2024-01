Salernitana-Genoa, i convocati di Inzaghi: out Fazio, Kastanos stringe i denti Il tecnico avrà qualche alternativa in più rispetto al derby del Maradona

Pippo Inzaghi ha diramato la lista dei calciatori della Salernitana convocati per la sfida di domani (ore 18) contro il Genoa. Come annunciato in conferenza stampa, Federico Fazio non sarà della partita per un problema muscolare. Stringe i denti, invece, Grigoris Kastanos che, pur non essendo ancora al meglio, si accomoderà in panchina. Torna a disposizione anche Giulio Maggiore che ha scontato il turno di squalifica che lo aveva costretto a saltare il derby. Regolarmente convocati i nuovi arrivati Toma Basic ed Alessandro Zanoli che si aggiungono a Niccolò Pierozzi. In lista anche il giovane Andres Sfait, mentre non rientra tra i convocati l'attaccante giamaicano Trivante Stewart che, in caso di permanenza in granata, è destinato a finire nuovamente fuori lista.

PORTIERI: Costil, Fiorillo, Ochoa;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Gyomber, Lovato, Sambia, Zanoli;

CENTROCAMPISTI: Basic, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Pierozzi, Sfait;

ATTACCANTI: Botheim, Candreva, Ikwuemesi, Simy, Tchaouna.