Salernitana-Genoa, Iervolino arriva all'Arechi: foto e confronto con i tifosi VIDEO - La tifoseria ha salutato con un applauso il numero uno del club. All'Arechi anche Sabatini

Danilo Iervolino è arrivato allo stadio Arechi intorno alle 17 per assistere a Salernitana-Genoa. Il presidente dei granata è stato salutato dall'applauso dei tifosi che lo hanno invitato a non mollare la presa. Tra una foto e l'altra, l'imprenditore di Palma Campania si è intrattenuto a parlare anche con alcuni sostenitori, tra cui il presidente del Salerno Club 2010, Salvatore Orilia che ha provato a trasmettere al presidente Danilo Iervolino la carica e la vicinanza dei tifosi.

Dopo qualche minuto il presidente ha lasciato il piazzale dell'Arechi e, accompagnato dall'amministratore delegato Maurizio Milan, si è recato a bordo campo. Prima di lui era arrivato in via Allende anche Gianni Petrucci, che in settimana è stato nominato vice presidente della Salernitana.

All'Arechi è tornato anche il dg Walter Sabatini che è arrivato allo stadio con largo anticipo. Probabile che il dirigente abbia incontrato anche la squadra per provare a trasmettere la giusta carica in vista del match contro i liguri. Per la prima volta in stagione - dopo il suo ritorno - l'esperto dirigente seguirà la Salernitana all'Arechi.