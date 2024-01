Salernitana-Genoa, Retegui colpito da uno snack. E Orsato raccoglie una pietra Follia allo stadio Arechi dopo il gol del pari siglato dai liguri

Quella dell'Arechi è stata una serata da dimenticare non soltanto per la sconfitta subita dalla Salernitana contro il Genoa. Dentro e fuori dallo stadio, infatti, si sono verificate diverse intemperanze. Oltre al tentativo di scontrarsi tra le due tifoserie - che ha provocato il principio d'incendio di un'auto della Polizia -, al momento del pari segnato da Retegui si è verificato un grave episodio. Mentre l'italo-argentino esultava tra i Distinti e la Curva Sud, dagli spalti sono piovuti diversi oggetti. Le telecamere di Dazn hanno immortalato il momento in cui l'attaccante viene colpito da uno snack lanciato dagli spalti. Retegui cade a terra, mentre i tifosi continuano a lanciare oggetti. Strootman, provocatoriamente, raccoglie lo snack arrivato dagli spalti, lo apre e ne addenta un pezzo prima di lanciarlo a bordo campo. Ma sul terreno di gioco è arrivata anche una pietra triangolare. Le telecamere posizionate a bordo campo, infatti, hanno ripreso il direttore di gara Orsato mentre si dirige dal quarto uomo, gli mostra la pietra e poi la accantona. Fortunatamente il sasso - probabilmente arrivato dagli spalti - non ha colpito nessuno. Ma resta la serata da dimenticare. Episodi che saranno esaminati dal giudice sportivo che potrebbe avere la mano pesante nei confronti della Salernitana.