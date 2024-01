Salernitana-Roma, scatta il divieto per i residenti in provincia di Roma Indagini in corso della Digos per i disordini avvenuti prima, durante e dopo il match con il Genoa

In vista di Salernitana-Roma in programma lunedì sera allo stadio Arechi, saranno adottate non poche limitazioni per evitare problemi di ordine pubbico. In giornata la Prefettura di Salerno ha fatto sapere che il "Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, in data odierna, ha firmato un provvedimento con cui si dispone il divieto di vendita dei biglietti

ai residenti nella provincia di Roma". Il provvedimento avrà valore anche per il settore ospiti dove dovrebbero poter accedere soltanto i tifosi giallorossi non residenti in provincia di Roma e possessori della Fidelity Card del club giallorosso. Al momento la vendita per la Curva Nord è ancora sospesa, in attesa delle indicazioni delle autorità competenti. Domani a Salerno si riunirà il Gos per analizzare a fondo la situazione.

Nel frattempo proseguono le indagini della Digos della Questura di Salerno per ricostruire i fatti avvenuti prima, durante e dopo Salernitana-Genoa. Gli agenti stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere per provare a risalire ai tifosi che hanno provato ad entrare in contatto nei pressi della Curva Nord. Problemi di ordine pubblico che sono proseguiti anche dopo il triplice fischio in via San Leonardo. Attraverso le telecamere interne allo stadio Arechi, invece, si proverà ad individuare i responsabili del lancio di oggetti in campo avvenuto al gol del pareggio firmato da Retegui. Episodio, questo, che dovrà essere valutato anche dal Giudice Sportivo che potrebbe usare la mano pesante nei confronti della Salernitana.