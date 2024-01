Salernitana, Fedele ad Ottochannel: "Iervolino ha fatto una scelta coraggiosa" Il dirigente sportivo: "Ha richiamato Sabatini e si affiderà soltanto a lui".

“Iervolino è un presidente lungimirante, vede prima degli altri quasi tutto. Ha realizzato qualcosa che si pensava fosse impossibile. Il calcio, chiaramente, è diverso, è entrato in un certo modo ma ha fatto la scelta più intelligente che si potesse fare, richiamando Walter Sabatini”. Lo ha detto il dirigente sportivo Enrico Fedele parlando di Salernitana ad Ottochannel, nel corso del “La Domenica Azzurra”. “Conoscendolo personalmente – ha aggiunto Fedele – credo sia stata una scelta che gli è costata tanto. Ma un po' perché lo richiedeva il popolo, un altro po' per la sua competenza, ha scelto di affidarsi ad una persona di calcio. E vi dico che Iervolino è un presidente che non mette bocca sulle scelte di mercato. Le decisioni spettano solo a Walter Sabatini. Farebbe mai una cosa del genere De Laurentiis?”. Poi, parlando del mercato: “Ho sentito nomi altisonanti ed importanti. Ma con quale spirito vengono? A Salerno servono calciatori pronti a combattere”.

Chiusura, poi, sul futuro di Pippo Inzaghi. “Inzaghi purtroppo è sulla graticola da sempre. Non c'è stato in queste due partite, ma si pensava ad un ritorno di Nicola che è andato ad Empoli e ha vinto 3-0 la prima partita. Se vuoi la mia, io credo che alla fine la sua strada a Salerno è segnata”.