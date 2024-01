Salernitana, Iervolino ascoltato a Roma in Procura Figc Il presidente ha chiarito il motivo delle dichiarazioni sull’arbitro

Danilo Iervolino è stato ascoltato a Roma dal procuratore federale nell'ambito dell'inchiesta aperta sulle dichiarazioni rilasciate nel post gara del derby con il Napoli. Il presidente, accompagnato dagli avvocati Salvatore Sica e Francesco Fimmanò, ha raccontato la sua versione al procuratore Chinè, spiegando i motivi delle sue dichiarazioni. L'audizione è durata quasi due ore e si è svolta in un clima di grande collaborazione. Ora la Procura Federale avrà dieci giorni per decidere se archiviare il fascicolo o se disporre il deferimento per l'imprenditore campano.