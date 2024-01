Salernitana, per Boateng si attende l'uscita di Lovato. Caccia all'attaccante Proposto alla Fiorentina lo scambio Dia-Nzola. E Brekalo può tornare nel mirino

Il mercato della Salernitana sta diventando sempre più una partita a scacchi. L'indice di liquidità impone che per ogni entrata ci sia la copertura finanziaria di un'uscita. Pertanto, dopo aver sfruttato le cessioni di Mazzocchi e Bohinen per ingaggiare Basic, Pierozzi e Zanoli, il dirigente granata sta provando a fare la mossa successiva. Lovato è promesso sposo del Torino che, a sua volta, deve cedere Zima per poter sbloccare l'operazione in entrata. La Salernitana spinge per chiudere l'affare quanto prima, in modo da poter abbracciare Boateng. Il difensore tedesco è convinto di sposare il progetto granata per i prossimi 5 mesi e la speranza è di chiudere tutto entro fine settimana.

Di pari passo Sabatini sta sondando il mercato degli attaccanti. Il ritorno di Bonazzoli resta sempre un'ipotesi percorribile, soprattutto dopo le operazioni in entrata effettuate dal Verona. Con la Fiorentina, inoltre, si è parlato nuovamente di un possibile scambio di prestiti tra Nzola e Dia: l'operazione resta complessa perché bisognerà riuscire a convincere l'angolano. Sul taccuino di Sabatini c'è pure Defrel ma molto dipenderà dalle possibile uscite nel reparto offensivo (uno tra Botheim, Simy ed Ikwuemesi potrebbe salutare). Occhio anche alla posizione di Brekalo della Fiorentina: l'attaccante era ad un passo dalla Dinamo Zagabria ma il cambio di allenatore del club croato ha fatto saltare l'operazione. La Salernitana resta alla finestra e spera...