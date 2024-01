Salernitana, verso la sfida con la Roma: Kastanos ritrova una maglia dal 1' Rebus modulo per Inzaghi che si affiderà al cipriota sulla trequarti

Quasi sicuramente per lunedì sera non arriveranno volti nuovi in casa Salernitana. Ma Inzaghi contro la Roma potrà contare sul pieno recupero di Kastanos. Il cipriota, che contro il Genoa era entrato soltanto nei minuti finali, è pronto per riprendersi una maglia da titolare. Super Pippo lo schiererà sulla trequarti per provare a sfruttare la sua qualità e le sue capacità d'inserimento. L'unico rebus è legato al modulo: il tecnico, infatti, dovrà decidere se dare continuità al 4-3-2-1 o se optare per il 4-2-3-1. Nel primo caso Kastanos affiancherebbe Candreva e agirebbe a supporto di uno tra Simy e Tchaouna, provato falso nueve in questi giorni; nel secondo caso, invece, il cipriota agirebbe nel trio con Candreva e Tchaouna, alle spalle della prima punta. Molto dipenderà dal tipo di partita che vorrà impostare Inzaghi che dovrà fare i conti con la voglia di rivalsa dei giallorossi, galvanizzati dopo l'arrivo in panchina di Daniele De Rossi che nel match d'esordio ha conquistato la vittoria contro il Verona.