Salernitana, progetto con le scuole per riprodurre 11 maglie iconiche L'iniziativa sarà presentata martedì al Convitto Nazionale

Si terrà martedì 30 gennaio, con inizio fissato alle 10, presso l’Aula Magna del Convitto Nazionale “T. Tasso” di Salerno la conferenza stampa di presentazione del progetto didattico extracurriculare denominato “C’è solo una maglia”, frutto della collaborazione tra il Convitto Nazionale e l’associazione di promozione sociale “Macte Animo 1919”.

Alla conferenza stampa interverranno il rettore Claudio Naddeo, il presidente di Macte Animo 1919 Umberto Adinolfi, la coordinatrice del progetto Mascia Milito, il Direttivo del Centro Coordinamento Salernitana Club capeggiato dal presidente Riccardo Santoro oltre ad alcuni rappresentanti storici della tifoseria salernitana, il corpo docente e gli studenti del Convitto Nazionale T. Tasso e dell’Istituto Professionale Trani di Salerno. Nell’occasione, saranno esposte alcune maglie storiche della Salernitana, lungo un percorso temporale che va dagli anni ’60 ai giorni nostri, grazie alla sinergia con il museo digitale della maglia granata “casaccagranata.it”.

Il progetto prevede la confezione di 11 maglie iconiche della lunga storia della Bersagliera, oltre ad una dodicesima maglia concepita, disegnata e realizzata – sempre dagli allievi dell’indirizzo Moda dell’Istituto Trani – dedicata proprio alla tifoseria granata, il cu prototipo in versione digitale verrà mostrato in anteprima proprio in occasione della conferenza stampa.