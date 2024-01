Salernitana: può arrivare un difensore dalla Francia, per l'attacco c'è Lasagna Si lavora alle cessioni di Lovato, Botheim e Bronn. Torna d'attualità il nome di Gaetano

La Salernitana continua a lavorare sul campo in vista del match di lunedì sera contro la Roma. Una sfida spartiacque per i granata che dovranno provare a non fallire la seconda partita casalinga all'Arechi per provare a riaccendere le speranze salvezza. Ma lo sguardo di Inzaghi è rivolto anche al calciomercato. A cinque giorni dalla chiusura delle trattative, il dg Walter Sabatini sta lavorando su più fronti. Dalla Francia è rimbalzata la notizia di un forte interessamento dei granata per Gerzino Nyamsi, difensore 27enne dello Strasburgo. Il francese piace anche ad Anderlecht e Lokomotiv ma la Salernitana sarebbe in vantaggio. L'eventuale ingaggio, tuttavia, non escluderebbe quello di Jerome Boateng, anche perché Sabatini sta provando a cedere sia Matteo Lovato che Dylan Bronn. Per la mediana è tornata d'attualità la pista Gianluca Gaetano, calciatore che è in uscita dal Napoli e che potrebbe decidere di sposare il progetto granata. La Salernitana, tuttavia, ha bisogno di effettuare una cessione per far spazio al calciatore campano. Per l'attacco il nome nuovo è quello di Kevin Lasagna, desideroso di tornare in Italia dopo l'esperienza poco fortunata in Turchia. A fargli spazio potrebbe essere Erik Botheim, corteggiato dal Malmò che ha superato il Bodo Glimt. L'operazione, tuttavia, potrebbe chiudersi soltanto il 1° febbraio in quanto in Svezia il mercato aprirà ad inizio mese.