La "cura Nicola" funziona: per l'Empoli quattro punti in due partite I toscani tornano a credere alla salvezza grazie anche all'ex tecnico granata

Di sicuro non è mancato un pizzico di fortuna, con la Juventus rimasta in dieci per quasi tutta la partita per un'entrata scomposta di Milik. Ma anche la sorte è fondamentale per centrare ogni obiettivo, specialmente se complicato come la salvezza.

Fatto sta che l'Empoli è tornato prepotentemente in corsa per restare in serie A, grazie alla "cura" targata Davide Nicola.

L'ex allenatore della Salernitana (specialista in imprese quasi disperate) ha portato a casa quattro punti in due partite ed ora (in attesa del match di lunedì all'Arechi contro la Roma) allunga a +5 sulla Salernitana.

I granata guardano gli avversari macinare punti e sperano, che già contro i giallorossi di De Rossi, possa arrivare la tanto attesa svolta per la stagione della Salernitana.