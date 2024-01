Mercato Salernitana, Sabatini accelera per le uscite: Lovato vicino all'Udinese Il dg granata lavora a 360 gradi e conta di chiudere almeno tre operazioni

In casa Salernitana i riflettori sono tutti puntati sulla sfida di domani sera contro la Roma. Ma lo sguardo di Walter Sabatini è proiettato anche sul calciomercato. A quattro giorni dal gong, il direttore generale granata sta lavorando ad ampio respiro per provare a chiudere operazioni in entrata e in uscita. Le trattative, per motivi economici, si stanno rivelando particolarmente complesse. Ma l'esperto dirigente conta di riuscire a chiudere almeno due-tre trattative entro giovedì sera.

In queste ore c'è da registrare il sorpasso dell'Udinese per Lovato. Il difensore, che sembrava destinato al Torino, è molto vicino a passare in prestito ai friulani che sono pronti a puntare sull'ex Atalanta per sostituire Perez, promesso sposo del Napoli. L'operazione in uscita dovrebbe sbloccare l'ingaggio di uno tra Boateng e Nyamsi. La Salernitana potrebbe chiudere anche entrambe le operazioni, visto che sta dialogando con la Sampdoria per provare a cedere Bronn. I primi indizi potrebbero arrivare già dalla lista dei convocati che sarà diramata soltanto domani da Inzaghi (i granata effettueranno la rifinitura lunedì mattina).

Sabatini, inoltre, sta lavorando per rinforzare l'attacco della Salernitana. Lasagna - che ieri non è stato convocato dai turchi del Karagümrük - è uno dei profili sui cui è pronto a puntare il direttore generale dei granata che, intanto, ha raggiunto un'intesa per la cessione di Botheim agli svedesi del Malmò.