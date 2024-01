Salernitana-Roma, Inzaghi ne convoca 23: in lista c'è anche Lovato Il difensore è vicino alla cessione ma stasera sarà in panchina all'Arechi

Sono 23 i calciatori convocati da Filippo Inzaghi per la sfida di questa sera tra Salernitana e Roma. In mattinata i granata hanno svolto la seduta di rifinitura, al termine della quale Super Pippo ha diramato la lista. Tra i convocati c'è anche Lovato, conteso tra Torino ed Udinese (ma la sua volontà sarebbe quella di giocare con i granata del Nord) e prossimo a salutare la truppa. L'operazione, però, sarà ratificata soltanto nelle prossime ore. Per il momento, infatti, lo sguardo della Salernitana è tutto proiettato sul campo. I granata vanno a caccia di un'impresa per riaprire i giochi salvezza e recuperare terreno dalle squadre che sono in corsa per non retrocedere.

Al termine della seduta di rifinitura di questa mattina il mister Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la gara tra Salernitana e Roma.

PORTIERI: Costil, Fiorillo, Ochoa;

DIFENSORI: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Gyomber, Lovato, Sambia, Zanoli;

CENTROCAMPISTI: Basic, Kastanos, Legowski, Maggiore, Martegani, Pierozzi, Sfait;

ATTACCANTI: Botheim, Candreva, Ikwuemesi, Simy, Stewart, Tchaouna.