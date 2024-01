Salernitana, rivoluzione difesa: via Lovato e Daniliuc, Boateng ai dettagli Dalla Francia può arrivare anche Nyamsi, domani le prime ufficialità

Walter Sabatini si appresta a rivoluzionare la difesa della Salernitana. Il direttore generale granata, infatti, è pronto a chiudere due operazioni in uscita nel pacchetto arretrato. Detto di Matteo Lovato, che è in procinto di passare in prestito al Torino, la società del cavalluccio marino ha imbastito una trattativa lampo per cedere Flavius Daniliuc al Salisburgo. Il difensore austriaco, come svelato da Fabrizio Romano, andrà a giocare nel suo Paese dove avrà modo di mettersi in evidenza anche in ottica Nazionale. Le due operazioni in uscita sbloccheranno il mercato in entrata della Salernitana. Già in giornata la società granata incontrerà l’agente di Jerome Boateng, per definire gli ultimi dettagli legati al passaggio del campione del mondo tedesco alla Salernitana. La cessione di Daniliuc, inoltre, potrebbe essere il preludio all’ingaggio di Gerzino Nyamsi, 27enne dello Strasburgo che quest’anno ha collezionato 13 presenze in Ligue 1. Le trattative dovrebbero essere già ratificate nella giornata di domani: stasera, infatti, uno tra Daniliuc e Lovato sarà schierato titolare contro la Roma per sopperire alle assenze di Fazio e Pirola.