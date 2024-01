Salernitana, incontro Sabatini-Boateng a Roma: c'è l'intesa Vicina la fumata bianca per l'ingaggio del difensore tedesco

Jerome Boateng si appresta a diventare un nuovo calciatore della Salernitana. Il difensore tedesco, come testimoniato da un video realizzato da Sky Sport, ha incontrato Walter Sabatini nella sua abitazione di Roma. Accompagnato dal procuratore, l'ex difensore del Bayern Monaco si è confrontato con il direttore generale granata, raggiungendo l'intesa. Boateng firmerà un contratto fino a giugno con la Salernitana: l'accordo prevede un opzione di rinnovo che potrà, eventualmente, essere esercitata dal club campano. L'operazione è in chiusura e si attende soltanto la firma da parte del presidente Danilo Iervolino. Non è da escludere che già stasera il 35enne possa raggiungere lo stadio Arechi per assistere alla sfida tra Salernitana e Roma. A Salerno il calciatore tedesco ritroverà Franck Ribery, amico e suo ex compagno di squadra al Bayern Monaco.