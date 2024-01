LIVE | Salernitana-Roma 0-0, la diretta web del match Segui gli aggiornamenti in tempo reale dallo stadio Arechi

La diretta testuale di Salernitana-Roma

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Gyomber, Daniliuc; Sambia, Basic, Maggiore, Bradaric; Candreva, Tchaouna; Simy. A disp: Costil, Fiorillo, Bronn, Lovato, Zanoli, Legowski, Martegani, Kastanos, Ikwuemesi, Botheim, Stewart, Sfait. All: Filippo Inzaghi.

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Llorente, Mancini, Kristensen; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy. A disp: Boer, Svilar, Huijsen, Celik, Zalewski, Pagano, Pisilli, Aouar, Joao Costa, Golic, Oliveras, Belotti. All: Daniele De Rossi.

ARBITRO: Di Bello di Brindisi - assistenti: Dei Giudici e Rossi - IV uomo: Dionisi - Var: Paterna/Avar:Doveri

NOTE. Angoli: 1-0.

24' - Ci prova Candreva: tunnel ai danni di Kristensen e tiro dal limite, palla alta.

17' - Roma pericolosa: imbucata di Dybala per Lukaku che prova a calciare di prima intenzione, Gyomber mura in spaccata.

13' - Ci prova la Salernitana: imbucata di Maggiore per Candreva che entra in area e calcia, Rui Patricio blocca.

11' - Colpo al volto per Pierozzi che è costretto a ricorrere alle cure mediche per un problema al naso.

5' - Traversone dalla destra di Candreva, Simy prova ad anticipare Llorente ma commette fallo.

1' - Subito occasione per la Salernitana: rilancio di Sambia per Simy che entra in area e tenta il tiro, palla in angolo.

1' - Partiti: è iniziata Salernitana-Roma.