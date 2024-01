Salernitana, rivoluzione Sabatini: in arrivo un centrocampista ex Udinese Il dg è intenzionato a cambiare volto al club granata

Si preannuncia una chiusura di calciomercato pirotecnica per la Salernitana che, negli ultimi tre giorni di trattative, si appresta a vivere un'autentica rivoluzione. Il club granata, infatti, secondo Sky Sport è prossimo a chiudere l'ingaggio di Jean-Victor Makengo, centrocampista del Lorient che in passato ha indossato la maglia dell'Udinese. L'operazione si dovrebbe chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Makengo ha disputato 72 presenze in serie A con i friulani, mettendo a segno un gol e 4 assist. Non è da escludere, a questo punto, che la Salernitana stia lavorando ad un'operazione in uscita anche in mezzo al campo.

Domani saranno ratificate le cessioni di Matteo Lovato (prestito al Torino) e di Flavius Daniliuc al Salisburgo. Da capire quale sarà la formula della cessione dell'austriaco, per il quale potrebbe essere trattarsi di prestito con opzione (diritto o obbligo).

Uscite che faranno spazio all'arrivo di Jerome Boateng: il difensore tedesco oggi ha incontrato il dg Walter Sabatini, raggiungendo un'intesa sul passaggio in prestito alla Salernitana.