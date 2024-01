Inzaghi: abbiamo subìto un tiro e preso due goal, la squadra è ridotta all'osso L'allenatore granata: ma questo gruppo ha offerto una prova immensa

"Come contro il Genoa, con un solo tiro in porta abbiamo preso 2 goal. Questi ragazzi ridotti all’osso, stanchi e da ultimi hanno fatto una prova straordinaria contro Lukaku e Dybala". Filippo Inzagi quasi non si capacita della sconfitta interna contro la Roma, passata all'Arechi col risultato di 2-1.

"L’applauso della gente ci dà la carica ed il vento girerà prima o poi, cosa posso dire a questa squadra? Con tutti i tiri in porta che abbiamo fatto, non esiste perdere in questo modo. E’ un gruppo fantastico, anche stasera ha dato tutto. A breve rientreranno Dia, Pirola ed altri", le parole di Inzaghi. Complimenti anche per chi è in partenza, come Lovato e Daniliuc: "Hanno dato tutto nonostante domani raggiungeranno altre squadre", i complimenti dell'allenatore.

Resta il problema dell'attaccante e di un reparto che, senza Dia, appare inadeguato per il campionato di serie A. "Dia l’anno scorso ha fatto 16 gol e non esiste un suo vice. Io non l’ho mai avuto quest’anno, devo ringraziare Ikwuemesi e Simy che danno tutto, sono dispiaciuto per loro che non meritano questo. Le prestazioni devono portare risultati, e invece anche oggi sfido a trovare una parata di Ochoa".

Inzaghi recrimina anche per gli episodi: "Sul rigore della Roma c'era fallo su Maggiore", l'amarezza del mister.