De Rossi: "Schemi e moduli? E' filosofia, alla fine sono i duelli a decidere" L'allenatore giallorosso: "La Salernitana è una squadra forte"

"Possiamo parlare di schemi, moduli, alla fine sono i duelli a deciderla. Tutto il resto è filosofia, se i ragazzi non vincono i duelli è colpa mia. Devono capire quando la giocata può essere tentata oppure no, poi i duelli li vinceranno perché sono forti, atleticamente e fisicamente". Daniele De Rossi porta a casa tre punti contro la Salernitana: massimo risultato con il minimo sforzo, visto quanto mostrato in campo.

"All’intervallo ho detto che il nostro possesso palla era lento e dovevamo andare a cercare di rompere la linea difensiva, cercando il buco e aggredendo come gli avvoltoi - la metafora del mister giallorosso -. Bisogna lavorare per capire i momenti della partita, quelli del gioco e comportarsi da grande squadra. Solo così possiamo vincere le partite. Ho detto a Dybala che avrebbe segnato, puntualmente mi ha ascoltato".

De Rossi parla poi degli avversari: "La Salernitana aveva spazi diversi da coprire, avremo tempo per analizzare questa cosa. Poi nel finale ho messo una squadra più coperta, abbiamo lavorato sulla difesa in occasione dei cross dal fondo. Dobbiamo stare più attenti, altrimenti contro squadre forti come la Salernitana rischiamo di perdere punti".