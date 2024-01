Mercato Salernitana: in arrivo Pasalidis, si complica la trattativa per Makengo Sabatini cerca un altro difensore: sondato Pellegrino del Milan

La sconfitta contro la Roma non ha mutato i piani di Walter Sabatini che si appresta a realizzare un'autentica rivoluzione di mercato. Il direttore generale della Salernitana sta lavorando soprattutto per rinforzare la difesa, reparto che si è rivelato l'anello debole in questa stagione. Le uscite di Flavius Daniliuc e Matteo Lovato, passati al Salisburgo e al Torino, hanno consentito al dirigente granata di chiudere gli ingaggi di Jerome Boateng e Triantafyllos Pasalidis. Due innesti di esperienza che, tuttavia, potrebbero non essere gli ultimi. La Salernitana, infatti, rischia di perdere a lungo sia Federico Fazio che Norbert Gyomber: il primo non ha ancora recuperato dall'infortunio, il secondo potrebbe essere costretto a mordere il freno. Non a caso Sabatini ha allacciato i contatti con il Milan per il prestito del 21enne Marco Pellegrino.

Sembra essersi complicata, invece, la trattativa per Jean Victor Makengo. Il centrocampista, che in passato ha indossato anche la maglia dell'Udinese, non sarebbe convinto di sposare il progetto granata. L'operazione, dunque, per il momento resta in stand-by. Sabatini, intanto, sta sondando il mercato degli attaccanti che, entro giovedì, dovrebbe veder partire a titolo definitivo Erik Botheim. L'uscita del norvegese dovrebbe far spazio ad un innesto in avanti, reparto in cui sono emerse lacune evidenti anche nel match contro la Roma.