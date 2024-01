FOTO | Salernitana, ecco Boateng: il difensore è arrivato a Salerno! Rinforzo di spessore in difesa per la società granata

Jerome Boateng si appresta a diventare un nuovo calciatore della Salernitana. Il campione tedesco è arrivato pochi minuti dopo le 13 in albergo a Salerno. Accompagnato dal suo agente Tolga Dirican, dal team manager Salvatore Avallone e dall'addetto stampa Gianluca Lambiase, il difensore è apparso motivato e pronto per calarsi nella nuova avventura. Walter Sabatini ha puntato con forza sulla sua esperienza e sul suo carisma per rinforzare la difesa della Salernitana. A Salerno il tedesco troverà Franck Ribery, suo amico e compagno di squadra al Bayern Monaco. In giornata Boateng raggiungerà il Mary Rosy dove conoscerà Inzaghi e i compagni di squadra. L'ufficialità dell'ingaggio potrebbe arrivare anche dopo la chiusura del mercato, in quanto Boateng è svincolato.

In giornata, intanto, la Salernitana ha annunciato di aver ceduto a titolo temporaneo il difensore Flavius Daniliuc al Salisburgo.