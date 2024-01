Salernitana, mercato in fermento: sprint per Browne e Shomurodov In mattinata visite mediche per Pasalidis. Sabatini vuole (almeno) altri tre colpi

In casa Salernitana è partito il rush finale del calciomercato. La società granata conta di chiudere almeno altre tre operazioni per completare la rosa di Pippo Inzaghi.

In mattinata è arrivato a Salerno il difensore greco Triantafyllos Pasalidis: il calciatore, arrivato dall'Ofi Creta, ha sostenuto le visite mediche e nel pomeriggio si allenerà agli ordini del nuovo allenatore. Ma oggi è soprattutto il giorno di Jerome Boateng: il tedesco è arrivato alle 13 a Salerno ed è pronto ad iniziare ufficialmente la sua nuova avventura all'ombra dell'Arechi.

Oltre a questi due innesti, Sabatini proverà a chiudere almeno un altro rinforzo per reparto. Per il centrocampo, secondo Sky Sport, la Salernitana sta provando a chiudere l'irlandese Alan Browne, classe '95 che è in forza al Preston North End, club di Championship. Per la difesa, invece, il club resta vigile su Marco Pellegrino del Milan, per il quale però c'è bisogno del via libera da parte della Fifa in quanto il giovane è stato già tesserato per due club. Riflettori puntati anche sull'attacco: Erik Botheim passerà a titolo definitivo al Malmò. Sabatini ha sondato la pista che porta ad Eldor Shomurodov, in uscita dal Cagliari ma di proprietà della Roma. La Salernitana ha preso nota e nelle ultime 48 ore di mercato proverà a sferrare l'assalto decisivo per ingaggiare l'attaccante.