Salernitana, Daniliuc saluta: "Grazie Salerno, ho vissuto 18 mesi bellissimi" Ufficiale l'ingaggio del difensore greco Pasalidis che ha firmato fino al 2025

Giornata di ufficialità in casa Salernitana. Il club granata, dopo aver abbracciato Jerome Boateng (l'ufficialità dell'ingaggio potrebbe arrivare anche a mercato chiuso, essendo svincolato), ha annunciato di aver acquistato a titolo definitivo il difensore Triantafyllos Pasalidis. Il classe '96 arriva, che arriva in granata dall'OFI Creta, ha firmato un contratto fino al 2025. Indosserà la maglia numero 4.

A fargli spazio è stato Flavius Daniliuc, passato in prestito al Red Bull Salisburgo. La Salernitana non ha specificato se il trasferimento a titolo temporaneo preveda qualche opzione ma, a quanto pare, l'operazione prevederebbe l'obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Ipotesi che sembra percepirsi anche dal messaggio con cui l'austriaco ha salutato Salerno ed i salernitani. "Cara Salerno, grazie per questi 18 mesi insieme, come in tutte le belle storie abbiamo festeggiato e sofferto, ma fino all’ultimo abbiamo affrontato tutto questo insieme con cuore ed a testa alta. Adesso per me inizia una nuova avventura, nessuno conosce il futuro, forse sarà solo un arrivederci ma per il momento grazie ancora Salernitana e grazie a tutti i tifosi di questo splendido club e di questa splendida città”.