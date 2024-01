Salernitana, porte girevoli in attacco: Cabral e Botheim ai saluti Entro domani sera Sabatini proverà a chiudere un doppio per rinforzare il reparto offensivo

Si preannuncia una chiusura di mercato incandescente in casa Salernitana. Walter Sabatini sta provando a rivoluzionare la rosa della Salernitana e, entro domani sera, potrebbe chiudere ancora tre-quattro operazioni. Il direttore generale granata sta lavorando sottotraccia soprattuto al reparto offensivo dove il cavalluccio marino potrebbe salutare due calciatori. La novità di queste ore è legata dalla possibile cessione di Jovane Cabral. Secondo l'esperto di mercato Fabrizio Romano, l'Olympiakos è molto vicino ad ingaggiare il capoverdiano dallo Sporting Lisbona. L'attaccante - che è ancora impegnato in Coppa d'Africa con la sua Nazionale -, quindi, rientrerebbe in anticipo allo Sporting Lisbona che lo cederebbe alla formazione greca. Considerato che la Salernitana ha virtualmente definito anche la cessione di Erik Botheim agli svedesi del Malmò, è molto probabile che Sabatini proverà a chiudere due operazioni nel reparto offensivo. Sabatini ha sondato la pista che porta ad Eldor Shomurodov, in uscita dal Cagliari ma di proprietà della Roma. Piace anche Ante Rebic che potrebbe rescindere con il Besiktas: la Salernitana resta vigile e potrebbe provare a sferrare l'assalto entro domani sera.

Il club granata, inoltre, è sempre alla ricerca di un difensore e di un centrocampista. Per la difesa il club resta vigile su Marco Pellegrino del Milan che, tuttavia, potrebbe saltare per un intoppo burocratico: il calciatore, infatti, è stato già tesserato per due club ma si attende un parere legale da parte della Fifa. Per il centrocampo, invece, si sta provando a raggiungere l'accordo con l'irlandese Alan Browne, classe '95 del Preston North End, club di Championship