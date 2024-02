Salernitana, respinto l'ultimo tentativo per Mario Balotelli I turchi dell'Adana hanno detto no alla proposta di Sabatini

E' la priorità della Salernitana in questo scorcio di mercato: il direttore generale Walter Sabatini cerca una punta da regalare a mister Filippo Inzaghi.

Con Boulaye Dia che resterà fino a fine stagione per poi salutare, per provare a scalare la montagna-salvezza servirà una punta di spessore. Simy & co., infatti, non hanno soddisfatto le aspettative di tifosi e dirigenti.

In queste ore gli uomini mercato del cavalluccio marino hanno tentato l'assalto a Mario Balotelli: l'attaccante italiano tornerebbe volentieri in serie A, ma i turchi dell'Adana - società proprietaria del cartellino - hanno respinto le avances di Walter Sabatini.