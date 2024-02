Salernitana, ecco l'attaccante: Sabatini ha chiuso per Weissman Il nazionale israeliano arriva dal Granada: era destinato allo Spezia in serie B

Pochi minuti prima della chiusura definitiva, la Salernitana ha acquistato Shon Weissman, attaccante israeliano che arriva dal Granada e di discreta esperienza internazionale, avendo disputato sia l'Europa League che diverse partite con la sua nazionale.

Le ultime statistiche con il club spagnolo però sono deludenti: solo 7 presenze e una rete al suo attivo nella prima divisione iberica.

Sabatini lo ha soffiato allo Spezia, dov'era destinato, ed ha puntellato così il reparto offensivo. Operazione di ripiego dopo che era sfumata sia la trattativa per Mario Balotelli che per Shomurodov della Roma ma in forza al Cagliari.