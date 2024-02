Salernitana, ora è ufficiale: Boateng è un nuovo calciatore granata Il difensore tedesco si è presentato alla città ed è pronto a lottare per la salvezza

Ora è ufficiale. Jerome Boateng è un nuovo calciatore della Salernitana. La società campana, attraverso i suoi canali, ha annunciato di aver ingaggiato il difensore classe '88 che si è legato al cavalluccio marino fino al 30 giugno 2024. L'atleta indosserà la maglia numero 5 e sarà già a disposizione per la sfida di domenica contro il Torino. Boateng era svinvcolato, motivo che ha consentito alla Salernitana di depositare il suo contratto anche a mercato chiuso. Con l'arrivo del tedesco sono 9 i calciatori ingaggiati dal dg Walter Sabatini in questa sessione invernale di calciomercato. Non è da escludere che la società del presidente Danilo Iervolino possa muoversi ancora sul mercato degli svincolati ma bisognerà prima far spazio in lista, magari cedendo qualche altro calciatori nei mercati esteri che sono ancora aperti. Sabatini non ha accantonato del tutto l'ipotesi che porta a Kostas Manolas, difensore greco che piace anche al Verona.