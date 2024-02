Salernitana, ecco Iron Gomis: visite mediche ed allenamento per il 24enne l calciatore è arrivato in prestito dal Kasimpasa, campionato turco

Continua a cambiare volto la Salernitana che è uscita decisamente rivoluzionata dal mercato invernale. Le nove operazioni in entrata chiuse da Sabatini, abbinate alle sei cessioni, consegneranno una rosa completamente nuova a Pippo Inzaghi. Stamattina è toccato al centrocampista Iron Gomis sottoporsi alle visite mediche. Il centrocampista franco-senegalese è stato prelevato in prestito dai turchi del Kasimpasa. In Super ligue ha disputato 21 presenze, mettendo a segno 1 gol e 4 assist. Si tratta di un calciatore molto duttile che può giocare sia da mezzala che da trequartista ma, all'evenienza, può essere impiegato anche da esterno di centrocampo. In Turchia aveva saltato l'ultima partita per squalifica ma, in precedenza, ha giocato con frequenza e, quindi, dovrebbe essere già pronto per la sfida di Torino. Oggi pomeriggio il 24enne sosterrà il primo allenamento agli ordini di Pippo Inzaghi che, dopo la rivoluzione di mercato, avrà bisogno di qualche allenamento per conoscere al meglio i nuovi arrivati.