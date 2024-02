Salernitana, Gomis carica: "Per noi è una battaglia, voglio la salvezza" Il centrocampista si presenta: "In precedenza la squadra è stata sfortunata, invertiamo la rotta"

Iron Gomis è uno dei nove acquisti effettuati dalla Salernitana in questo mercato invernale. Il centrocampista, dopo le visite mediche, ha svolto subito il primo allenamento agli ordini di Pippo Inzaghi. "Aono stato accolto molto bene dalla squadra, dallo staff, dal mister e da tutti i componenti del club", ha detto il 24enne. "Da quanto ho visto penso sia una buona squadra che può fare grandi cose in questo campionato. Ho già visto diverse partite e credo che la squadra non sia stata fortunata, soprattutto in alcuni match in cui ha dominato ma è mancata la giusta efficacia. La mia posizione preferita in campo è quella del classico numero 8, un centrocampista box to box ed è in questo ruolo che credo di esprimermi al meglio. Mi reputo un centrocampista di forza molto abile nei passaggi”.

Gomis spera di dare il suo contributo per conquistare la salvezza: "Dobbiamo lavorare di squadra tutti insieme, sul terreno di gioco, come fosse una battaglia e cercare di vincere il maggior numero di partite. La serie A è uno dei migliori campionati d’Europa, ci sono tanti campioni che hanno giocato in questa competizione. Ho tanta voglia di mettermi in gioco e dimostrare il mio valore. Mi sento pronto per iniziare quest’avventura, sono venuto qui con obiettivi molto chiari e spero di aiutare il club a raggiungere la salvezza. Ho scelto il numero 11 perché è il primo numero che ho scelto all’inizio della mia carriera a Dunkerque e ho continuato a usarlo anche perché è il numero del mio mese di nascita”.

E sul clima che troverà a Salerno: “Ho visto tanti video e credo che i tifosi siano davvero ‘caldi’ in un ambiente fantastico. A loro voglio dire che ci vediamo presto e che insieme faremo grandi cose”.