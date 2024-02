Salerno per Bamako, anche il club Mai Sola scende in campo per la solidarietà Nuovo appuntamento nell'ambito del format "I pomeriggi del Mai Sola"

Il club Mai Sola Salernitana 1919 ha ospitato l'iniziativa "Salerno per Bamako" nell'ambito del format "I pomeriggi del Mai Sola". Sono intervenuti Giuseppe Liguori e Gennaro Avino, animatori del progetto, Luca Fusco, in rappresentanza dell’U.S. Salernitana 1919 e numerosi soci del club, capitanati dal presidente Antonio Carmando. L’incontro è stato condotto da Gianluca Francese.

Gli organizzatori hanno illustrato l’importantissima iniziativa di solidarietà, evidenziando il grande cuore delle tante persone che fanno donazioni di materiale scolastico, abbigliamento (sportivo e non), in favore del Centre Djiguiya di Sabalibougou. È intervenuto un videochiamata Moussa Konatè, fondatore e co-responsabile del centro, che, già dall'età di 15 anni, conduce attività incentrate sull'istruzione e sul calcio al fine di non abbandonare bambini (sono ospiti circa 120 con un'età compresa tra i 3 e i 15 anni) a guerre interne, povertà, assenza di istruzione e solitudine.

I responsabili hanno raccontato la genesi dell’iniziativa, le fasi della stessa, comprese le enormi difficoltà per far arrivare i materiali a Bamako, il sostegno dell’U.S. Salernitana 1919, del Comune di Salerno e dei tantissimi cittadini che supportano il progetto. Il Club Mai Sola ha organizzato una raccolta/sottoscrizione grazie alla quale sono stati acquistati materiali scolastici dalla cartoleria De Sio di Fuorni e indumenti da Casa dolce Casa di Fratte, per permettere ai ragazzi di Bamako di poter svolgere il percorso di istruzione ed avere abiti nuovi. Tali materiali saranno consegnati giovedì 8 febbraio, alle ore 16.30, presso il campo Volpe, dove si svolgerà un triangolare, al quale parteciperanno la Salernitana Under 17, una Rappresentativa del Centro Storico e una del Santa Teresa Beach Soccer. Chiunque voglia donare materiale da inviare a Bamako può recapitarlo al Volpe in occasione del Triangolare. Si raccomanda di donare solo materiali nuovi. Tutti al Volpe e, come si dice.….”Bussate con i piedi”!