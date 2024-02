Salernitana, Bronn fuori lista insieme ad altri tre: Sabatini spinge per Manolas Il difensore è svincolato, la società granata in queste ore ha superato il Verona

Che il mercato della Salernitana non fosse ancora totalmente chiuso lo si era intuito già dalle parole di Walter Sabatini che, nel commentare il lavoro portato avanti nella sessione invernale, si era detto non totalmente soddisfatto. Il dg granata, infatti, sta sondando il mercato degli svincolati per provare ad alzare ulteriormente il livello della rosa. Il nome cerchiato in rosso dall'esperto dirigente è Kostas Manolas, difensore con cui Sabatini ha già lavorato ai tempi della Roma. Il greco è stato sondato anche dal Verona ma in queste ore la Salernitana ha messo la freccia e sta provando a chiudere.

L'ulteriore conferma è arrivata in mattinata quando la società ha consegnato alla Lega la lista dei calciatori over. La Salernitana, infatti, ha lasciato libera una casella, escludendo dall'elenco il difensore Dylan Bronn. Indizi che, chiaramente, fanno una prova. Insieme al tunisino, sono stati esclusi - e quindi sono fuori rosa - anche il portiere Vincenzo Fiorillo e gli attaccanti Mikael e Trivante Stewart. Ma se per l'estremo difensore il regolamento consente la possibilità di modificare la lista (con un pari ruolo) in caso di necessità, per gli altri tre la Salernitana dovrà cercare una sistemazione sui mercati esteri che sono ancora aperti. Altrimenti resteranno a Salerno fuori rosa. Nel frattempo Sabatini ha lasciato aperto uno spiraglio all'ultimo colpo di mercato che, in caso di fumata bianca, consentirà di portare alla corte di Pippo Inzaghi un altro fedelissimo del direttore.