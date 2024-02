Torino-Salernitana, Inzaghi lancia i nuovi per provare a scacciare la crisi Difesa rinnovata dopo il mercato invernale: le probabili formazioni

La Salernitana torna a puntare i riflettori sulla corsa salvezza. Alle 12.30 la squadra di Inzaghi sarà di scena a Torino per la sfida contro i granata del Nord. Una partita ostica e che rappresenterà un nuovo banco di prova per il cavalluccio marino. Inzaghi, alla vigilia, ha ribadito la necessità di invertire il trend dei risultati, mettendo in campo “la voglia e l'atteggiamento dimostrati nelle ultime settimane”. “Sono sicuro - ha aggiunto il tecnico - che possiamo fare una grande gara e ribattere colpo su colpo”.

L'allenatore dei campani avrà a disposizione un organico totalmente rivoluzionato dal mercato invernale e che nelle prossime ore potrebbe cambiare ulteriormente. La società, infatti, ha lasciato fuori lista Bronn, Mikael, Stewart e Fiorillo (che è stato comunque convocato) e sta provando a chiudere l'ingaggio del difensore greco Manolas.

Oggi, intanto, Inzaghi dovrà affidarsi subito ai nuovi arrivati. Le novità principali, infatti, riguarderanno la difesa dove, viste le assenze di Gyomber, Fazio e Pirola, sarà schierato un trio totalmente nuovo: Boateng dovrebbe essere gettato subito nella mischia con Pasalidis e Pierozzi ai suoi fianchi. Se il tedesco non dovesse essere pronto, al suo posto giocherebbe Pellegrino. In mediana fiducia a Basic e Maggiore con Zanoli e Bradaric sulle corsie esterne. Davanti, vista anche l’ indisponibilità di Simy (out per influenza), Inzaghi schiererà uno tra Tchaouna e Dia con Kastanos e Candreva sulla trequarti. Con il gruppo è partito anche Shon Weissman, attaccante israeliano che ha svolto soltanto la rifinitura con il gruppo di Inzaghi e che a Torino partirà dalla panchina.

Torino-Salernitana: le probabili formazioni:

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Tameze, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disposizione: Popa, Passador, Masina, Lovato, Vojvoda, Djidji, Ricci, Gineitis, Pellegri, Okereke. Allenatore: Juric.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Pierozzi, Boateng, Pasalidis; Zanoli, Basic, Maggiore, Bradaric; Candreva, Kastanos; Tchaouna. A disposizione: Costil, Salvati, Pellegrino, Sambia, Martegani, Gomis, Legowski, Vignato, Dia, Ikwuemesi, Weissman. Allenatore: F. Inzaghi

ARBITRO: Chiffi di Padova - assistenti: Bresmes e Scarpa - IV uomo: Dionisi - Var: Marini/AVar:Valeri.