Torino-Salernitana 0-0,Pierozzi: "Boateng ci ha dato fiducia, possiamo salvarci" “Inzaghi ha creduto in me, nello spogliatoio c’è unità d’intenti”

“Boateng è con noi da due giorni, ci ha trasmesso tante cose. Giocare con lui è più facile, ha vinto tutto, ha tanto da insegnarci. Dobbiamo andare avanti con lui e con gli altri nuovi che sono molto motivati”. Lo ha detto Niccolò Pierozzi, difensore della Salernitana, dopo il pari conquistato contro il Torino.

“È stato fondamentale mantenere la porta inviolata, venivamo da buone prestazioni ma in cui avevamo sempre preso gol. Il Torino è forte, c’era entusiasmo attorno a loro, ma noi siamo stati compatti e il punto è meritato”.

Per il futuro, però, servirà più incisività anche in fase offensiva. “Ci è mancato qualcosa in avanti, ripartiamo da qui. I gol arriveranno, veniamo da tante partite in cui troviamo la rete, questa è la prima senza. Oggi ci siamo andati vicino con Dia”. L’ex Fiorentina è stato tra i migliori in campo, confermando l’ottimo rendimento avuto in questa prima parte di avventura salernitana. “Venivo da 6 mesi in cui di fiducia ne vedevo poca, la fiducia di Inzaghi è fondamentale, all’interno dello spogliatoio c’è unità di intenti”. E sulla corsa per la salvezza. “Ci crediamo tanto, nessuno ha pensieri negativi nel gruppo, le squadre sono tutte lì e bastano pochi punti per rientrare in corsa”.