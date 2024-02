Torino-Salernitana 0-0, Pellegrino: "Verremo fuori da questa situazione" “I ragazzi sono molto motivati anche dal punto di vista mentale, conquistato un pareggio prezioso”

Tra le note liete del pari conquistato dalla Salernitana a Torino c’è sicuramente la tenuta del reparto difensivo. Buone le prestazioni di Boateng, Pasalidis e Pellegrino che, insieme a Pierozzi, Zanoli e Bradaric hanno tenuto bene gli attaccanti del Torino. “Mi sono trovato molto bene, anche grazie ai miei compagni, per me era fondamentale ritrovare fiducia, sono contento”, ha detto dopo il 90esimo Marco Pellegrino, subentrato a partita in corso ma apparso subito sicuro. “E’ un buon punto, fondamentale muovere la classifica ora testa alla prossima partita perché vogliamo conquistare la vittoria”.

La situazione resta complicata ma, secondo Pellegrini, “abbiamo bisogno di stare uniti e lavorare e potremo dire la nostra perché mancano ancora tante partite. Inzaghi? Sono felice che mi abbia già inserito nel secondo tempo, mi ha trasmesso fiducia. Il gruppo sta bene, anche dal punto di vista mentale, ho trovato dei ragazzi molto motivati e sono sicuro che riusciremo a uscire da questa situazione”.