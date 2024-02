Salernitana, giovedì allenamento a porte aperte in vista dell'Empoli I tifosi potranno assistere alla rifinitura, la società chiama a raccolta la torcida

La Salernitana chiama a raccolta i suoi tifosi in vista del match di venerdì contro l'Empoli, partita che potrebbe essere decisiva per la rincorsa salvezza. Non a caso la società del presidente Danilo Iervolino ha deciso di aprire le porte ai supporters in occasione della seduta di rifinitura. Giovedì alle 15 i granata sosterranno una seduta di allenamento a porte aperte allo stadio Arechi. I tifosi potranno accedere all'impianto dalla Curva Sud. Sarà l'occasione per iniziare ad entrare in clima partita e caricare la squadra in vista del match contro gli uomini dell'ex Davide Nicola.

In queste ore, anche attraverso i social, la società sta chiamando a raccolta la tifoseria. Fin qui la risposta della torcida è stata tiepida: fino a ieri sera erano 2200 i biglietti venduti in prevendita a cui vanno aggiunti i quasi 11mila abbonamenti. La speranza è di avere un Arechi da almeno 20mila spettatori per spingere la Salernitana in quella che Pippo Inzaghi ha definito un'autentica finale.