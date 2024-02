Salernitana: Manolas nicchia, Sabatini sonda Mustafi Il calciatore oggi era a Salerno, nelle prossime ore la decisione

Walter Sabatini prova ad accelelare l'ingaggio di un difensore dal mercato degli svincolati. Con Kostas Manolas che continua a nicchiare, il direttore generale della Salernitana sta vagliando altre piste. Una di queste porta a Shkodran Mustafi, calciatore tedesco con un passato importante. In Italia ha già indossato la maglia della Sampdoria (50 presenze, 1 gol e 2 assist) e che in passato è stato protagonista anche all'Arsenal. Il 31enne è reduce da un lungo periodo d'inattività per via di problemi muscolari. La sua ultima apparizione risale a maggio 2023 quando ha affrontato Tenerife con la maglia del Levante. Mustafi, come rivelato da Salernotoday, oggi era al Mary Rosy. Probabile che abbia voluto toccare con mano l'organizzazione della Salernitana. Nelle prossime ore Sabatini dovrà dargli una risposta. Le perplessità principali sono legate alla tenuta atletica del calciatore che, se in condizione, potrebbe dare un contributo importante alla difesa granata. Le prossime ore risulteranno decisive per la scelta finale.