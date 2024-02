Sei mesi più opzione: Salernitana-Manolas, accordo raggiunto Il difensore greco, svincolato, è il nuovo rinforzo preso da Sabatini: che coppia con Boateng

La trattativa sembrava essersi raffreddata nelle ultime ore ma, com'è noto, le vie del calciomercato sono infinite. E quello che sembrava impossibile diventa possibile, e viceversa, in poco tempo.

La Salerniata ha chiuso per Kostas Manolas: il difensore greco, ex Napoli e Roma, torna in Italia. Sei mesi più opzione il contratto che lo legherà alla Salernitana, secondo le indiscrezioni rilanciate da Gianluca Di Marzio.

Il club granata puntella così la difesa, ingaggiando un centrale che andrà ad affiancarsi a Boateng. Sulla carta, un reparto arretrato di primissimo piano che consente all'ambiente di sperare ancora di più nella salvezza.

Nelle prossime ore Manolas sarà a Salerno per firmare l'intesa: il direttore generale Walter Sabatini chiude l'ultimo colpo per tentare l'impresa.