LIVE | Salernitana-Empoli, la conferenza stampa pre-gara di Filippo Inzaghi Le parole del tecnico alla vigilia dello scontro salvezza

Il tecnico presenta la sfida contro l'Empoli nella sala stampa dell'Arechi

Avremo un solo difensore in panchina ma avremo abbondanza negli altri reparti. Siamo molto contenti dell’affetto della gente, significa che hanno capito la nostra posizione. Abbiamo una grande occasione, sperando di ottenere i tre punti che ci sono mancati nonostante buone prestazioni.

Defaticante. È un rientro importantissimo, oggi ha fatto il primo allenamento con la squadra. Valuterò. Anche entrando ci può dare tanto. Dovrò parlare anche con lui.

Dia è pronto, giocherà. Weissman ha caratteristiche importanti, ci vuole pazienza, può darci tanto. Siamo molto contenti del suo arrivo.

Manolas è importante. Fosse per me lo porterei anche in panchina. Parlerò con lui. Ci vorrebbe un po' di pazienza, dobbiamo vincere le partite.

Gyomber sarà a lungo ai box. Pasalidis spero di averlo con l'Inter.

Boateng non lo scopro io, nessun altro giocatore mi avrebbe dato disponibilità a scendere in campo dopo nove mesi di inattività. Lo ringrazio ancora e sono convinto che farà un'altra grande partita.

Se siamo obiettivi e onesti, questa squadra non ha mai mancato gli appuntamenti. Siamo stati sempre in partita. A Torino abbiamo fatto una prova straordinaria, c'è un grande spirito. Vorrei una vittoria perché se la meritano. Abbiamo raccolto molto meno di quanto meritavamo ma la presenza di così tanti tifosi per un allenamento conferma che ci siamo sempre impegnati.

Siamo felici della presenza di Sabatini, oggi e domani resterà con noi e sarà importante. La squadra vuole fare una grande partita. Io ho l'imbarazzo della scelta, non sarà facile la formazione ma so che in caso di necessità avrò tante alternative.

L'Empoli è una squadra pericolosa, ben allenata. Nicola è un ottimo allenatore. Ma noi abbiamo preparato la sfida nel modo giusto, vogliamo giocarcela. Non potremo essere una squadra d'attesa ma credo che abbiamo tutte le carte in regola per fare la partita.

Weissman vedremo se giocherà o meno dal 1'. Lo vedremo domani mattina dopo l'ultimo allenamento.