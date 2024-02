Salernitana, finalmente Manolas! Ovazione all’Arechi per il difensore greco Nuovo rinforzo per la formazione di Pippo Inzaghi

È iniziata oggi pomeriggio la nuova avventura di Kostas Manolas alla Salernitana. Il difensore greco, dopo l’arrivo all’aeroporto di Napoli-Capodichino, ha raggiunto Salerno per conoscere i suoi nuovi compagni di squadra. Dopo una breve sosta in albergo, Manolas è stato portato allo stadio Arechi dove era in corso la seduta di allenamento a porte aperte della Salernitana. Per il calciatore è stata l’occasione per ricevere la prima standing ovation. Nel momento in cui è spuntato dalle scalette dello stadio, la Curva gli ha rivolto un caloroso saluto. Abbraccio che il calciatore ha ricambiato, dirigendosi sotto il settore più caldo dell’Arechi. Prima l’ex Roma e Napoli si è diretto a salutare Walter Sabatini che era seduto in panchina e, successivamente, il tecnico Pippo Inzaghi. A fine seduta il difensore si è unito alla squadra e si è recato sotto la Curva Sud con i compagni. Poi si è intrattenuto a parlare con Antonio Candreva e con il connazionale Pasalidis, infortunato e a bordo campo con un vistoso tutore alla spalla. Nel ventre dell’Arechi, poi, Manolas ha ritrovato Fazio, suo compagno di squadra alla Roma e con il quale è stato protagonista anche in Champions. Entro domani arriverà l’ingaggio di Manolas che, a partire dalla trasferta sul campo dell’Inter, sarà a disposizione di Pippo Inzaghi.